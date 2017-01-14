كشافة تعليم الليث يقدمون واجب العزاء لذوي شهيد الواجب “الحاتمي”

في لمسة وفاء لا تستغرب على أبناء هذا الوطن ، قام وفد من كشافة إدارة التعليم بمحافظة الليث بتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة شهيد الوطن و شهيد الواجب الجندي أول عبدالله بن محمد بن علي الحاتمي ، و الذي استشهد في ميدان العز والشرف والبطولة دفاعا عن أمن وحدود الوطن ومقدساته، أثناء مواجهة العدوان الحوثي في الحد الجنوبي بمنطقة نجران .

ونقل رئيس قسم النشاط الكشفي بإدارة التعليم الأستاذ عبدالله بن محمد البصراوي ، تعازي مدير التعليم بالليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي والمساعدين ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين والقادة والمعلمين والطلاب وكافة منسوبي التعليم وكشافة المملكة على وجه العموم وكشافة الليث على وجه الخصوص، إلى أسرة الشهيد ” الحاتمي ” خلال زيارتهم بمنزلهم الكائن بقرية القعبة بمركز الشواق بمحافظة الليث ، بمشاركة نخبة من القادة الكشفيين و الأشبال والكشافة.

وامتدح ” البصراوي” سيرة البطل ” الحاتمي” والذي قدم أروع صور الوفاء والفداء والتضحية من أجل حماية الوطن والدفاع عنه، و ضحى بروحه من أجل حمايتنا واستقرار أمننا .

ودعا ” البصراوي ” الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته مع الأنبياء و الصديقين والشهداء ، و أن يربط على قلوب أهله وذويه وأن يرزقهم الصبر والسلوان .

مؤكدا أن شهداء الحد الجنوبي ستظل أسماؤهم راسخة في ذاكرة الوطن إلى الأبد ، وستذكرهم الأجيال تلو الأجيال، لأنهم قدموا أرواحهم الزكية دفاعا عن الدين و الوطن بكل شجاعة وإخلاص وتفان.

من جانب آخر عبر والد الشهيد ، الشيخ محمد بن علي الحاتمي وذويه و أهله وجماعته عن عميق شكرهم لمنسوبي التعليم ، مؤكدين أن ذلك لا يستغرب منهم وإن لتعزيتهم بالغ الأثر في نفوسهم، داعين الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه وأن يديم عليه أمنه واستقراره ، وأكدوا أنهم فخورون باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الوطن ، وقالوا أنهم صغارا وكبارا فداء للوطن