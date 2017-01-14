 رئيس الأهلي يكشف سر (تعطيل) صفقة الأمير | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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رئيس الأهلي يكشف سر (تعطيل) صفقة الأمير

رئيس الأهلي يكشف سر (تعطيل) صفقة الأمير
المناطق_د ب أ

أكد أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي لكرة القدم على إتمام صفقة العراقي سعد الأمير لاعب القادسية.
وقال المرزوقي ، في تصريحات إذاعية : “صفقة العراقي سعد الأمير لم تفشل. اتفقنا مع إدارة القادسية على كافة البنود والقيمة المالية… إدارة القادسية طالبت بشيك مصدق ونحن جاهزون وإغلاق البنوك أدى لتأجيل التوقيع حتى إصدار الشيك”. وكانت بعض الأنباء ترددت مؤخرا عن فشل انتقال اللاعب العراقي لصفوف الأهلي

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