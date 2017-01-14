 الطوارئ الخاصّة بجازان تفتح غدا باب القبول على رتبة “جندي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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الطوارئ الخاصّة بجازان تفتح غدا باب القبول على رتبة “جندي”

الطوارئ الخاصّة بجازان تفتح غدا باب القبول على رتبة “جندي”
المناطق_جازان
تبدأ قوة الطوارئ الخاصّة بمنطقة جازان غداً استقبال طلبات الراغبين في التقدم على وظيفة (جندي) لحاملي الثانوية العامة, وذلك بمقر قوة الطوارئ, حيث خصصت يوم الأحد للتقديم الحاصلين على نسبة 80% فأعلى , وبعد غدٍ الاثنين للحاصلين على نسبة 70% فأعلى، فيما ستستقبل الثلاثاء المقبل المتقدمين من أصحاب النسب ما دون 70% وأقل .
واشترطت قوة الطوارئ الخاصة بجازان أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ وألا يقل طوله عن “170” سم، وأن يكون لائقاً طبياً، ولا يزيد عمره عن “24” عاماً وأن تنطبق على المتقدم شروط التعيّن لقوات الطوارئ الخاصة, إضافة لإحضار ملف يتضمّن صورًا لبطاقة الأحوال المدنية وصورة منها مسجلاً عليها رقم جوال المتقدم بوضوح مع إحضار الأصل للمطابقة وصورة من الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع إحضار الأصل للمطابقة, وإحضار خمس صور شخصية مكشوف الرأس 4*6.

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