الإمارات: وصول جثامين “شهداء الإنسانية”

وصلت إلى مطار البطين الخاص في أبوظبي اليوم السبت على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة الإماراتية جثامين شهداء الإنسانية الذين قضوا نحبهم جراء التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر والي قندهار في أفغانستان بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأشارت إلى أنه وصل على متن الطائرة أربعة جثامين لشهداء العمل الإنساني فيما لم تتمكن اللجنة المتخصصة بتحديد الجثامين من التوصل إلى جثة الشهيد محمد علي زينل البستكي نظرا لتواجده في ذات مكان التفجير الإرهابي لترتقي روحه مع زملائه الشهداء وهم يقدمون العون والمساعدة للأيتام من أبناء الشعب الأفغاني.

وجرت المراسم الخاصة لاستقبال جثامين الشهداء الأربعة على أرض المطار حيث كان عدد من كبار المسؤولين في الاستقبال.