أمانة نجران توضح أسباب حريق مرمى النفايات في شرورة

أصدرت أمانة منطقة نجران بيانا حول الحريق الذي شب في مرمى النفايات القديم، وأشار البيان أن ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن حريق في مرمى بلدية محافظة شرورة، والذي يقع في منطقة رملية تبعد عن مدينة شرورة ما يقارب 12 كلم، قامت البلدية بمباشرة الموقع فورا، بجميع إمكاناتها الآلية والبشرية والتعامل مع الحريق بطريقة الطمر الكامل للموقع بالرمال، حيث تم إخماد 90%، والعمل جارى على إكمال المتبقي، علما بأن الرياح السائدة شمالية شرقية وتنقل الأدخنة الناتجة عن الحريق باتجاه الصحراء الرملية وهي خالية من السكان، وحرصاً من أمانة منطقة نجران جرى التنويه”.