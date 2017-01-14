 أمانة نجران توضح أسباب حريق مرمى النفايات في شرورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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أمانة نجران توضح أسباب حريق مرمى النفايات في شرورة

أمانة نجران توضح أسباب حريق مرمى النفايات في شرورة
المناطق_نجران

أصدرت أمانة منطقة نجران بيانا حول الحريق الذي شب في مرمى النفايات القديم، وأشار البيان أن ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن حريق في مرمى بلدية محافظة شرورة، والذي يقع في منطقة رملية تبعد عن مدينة شرورة ما يقارب 12 كلم، قامت البلدية بمباشرة الموقع فورا، بجميع إمكاناتها الآلية والبشرية والتعامل مع الحريق بطريقة الطمر الكامل للموقع بالرمال، حيث تم إخماد 90%، والعمل جارى على إكمال المتبقي، علما بأن الرياح السائدة شمالية شرقية وتنقل الأدخنة الناتجة عن الحريق باتجاه الصحراء الرملية وهي خالية من السكان، وحرصاً من أمانة منطقة نجران جرى التنويه”.

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