 الإطاحة بـمواطن انتحل صفة رجل أمن واختطف فتاة في جازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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الإطاحة بـمواطن انتحل صفة رجل أمن واختطف فتاة في جازان

الإطاحة بـمواطن انتحل صفة رجل أمن واختطف فتاة في جازان
المناطق_جازان

أوضح الناطق الرسمي بشرطة منطقة جازان المقدم عبد الرحمن الزهراني، أنه عند الساعة السابعة من مساء أمس (الجمعة)، ورد بلاغاً لشرطة محافظة بيش من وافد اثيوبي، يفيد باختطاف ابنة شقيقته بعد أن استوقفها رجل يرتدي الزي الرسمي الميداني لرجال الأمن، عندما كانت تسير مع زميلتها الصومالية بحجة أنها لا تحمل سوى صورة من هويتها، واتجه بها إلى جهة غير معلومة.

وأكد أن نائب مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، وجه على الفور بتشكيل فريق بحث وتحري من إدارة التحريات والبحث الجنائي لدراسة البلاغ.

وأشار الزهراني إلى أنه تم تحديد الاشتباه في أحد الأشخاص، وجرى مداهمة مقر سكنه عند الساعة 3.30 فجر اليوم (السبت)، حيث عثر على الجاني الذي اتضح أنه مفصول من عمل عسكري سابق، ويعمل حارس أمن بإحدى الشركات، ويبلغ من العمر 40 سنة.

كما عثر داخل سكنه على الفتاة المختطفة، وبدله عسكرية ميدانيه، وبدلة حراس الأمن، وسيارته التي استخدمها في الحادث.

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