السعودية للكهرباء تبرم اتفاق مع إينل الإيطالية من اجل مجال تقنيات توزيع الطاقة الكهربائية

وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية تعاون مع شركة “إينل اس بي آي” الإيطالية، للتعاون فيما بينهم في مجال توزيع الطاقة الكهربائية ونقل وتوطين التقنيات الحديثة، وقع الاتفاقية المهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة والسيد ليفيو جالو رئيس وحدة أعمال البنية التحتية والشبكات العالمية بالشركة الإيطالية.

وبين زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة، أن الاتفاقية تأتي في إطار خطط ومبادرات الشركة لتعزيز البنية التحتية الكهربائية لمواكبة رؤية المملكة 2030، وتماشياً مع برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع للشركة والذي يعمل على تحسين الأداء التشغيلي في المنظومة الكهربائية، من خلال اتفاقيات الشراكات الاستراتيجية التي يتم توقيعها مع الشركات العالمية، وكذلك الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع المصنعين والموردين العالميين، مشيراً إلى أن اتفاقية التعاون الموقعة مع الشركة الإيطالية ستعمل على توسيع دائرة التعاون معها، لتشمل تبادل المعلومات والخبرات في مجال توزيع الطاقة الكهربائية بهدف تحقيق أفضل أداء في شبكات التوزيع، وتبادل الخطط التكنولوجية بغرض تحويل شبكة التوزيع بالمملكة للعمل بنظام الشبكات الذكية، ودراسة سبل تحسين كفاءة استخدام الطاقة، كما تتضمن بنوداً لتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، وبحث فرص الاستثمار بين الطرفين، بما يمكن أن يؤدي إلى طرح المزيد من الفرص الاستثمارية في هذا المجال.

من جانبه أعرب السيد ليفيو جالو، رئيس شركة إينل للبنية التحتية وشبكات التوزيع العالمية عن سعادته وإدارة شركته، عن توقيع هذه الاتفاقية ووضع أسس التعاون مع شريك هام في قطاع مهم كقطاع شبكات التوزيع الرقمية، والتي تلعب دوراً حاسماً في الخطة الاستراتيجية الحالية للمجموعة الإيطالية.

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء وقعت خلال العامين الماضيين العديد من مذكرات التعاون واتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، مع مجموعة من الشركات والمصانع العالمية، أسفرت عن قيام تلك الشركات بإنشاء عدد من المصانع بالتعاون مع مصنعين محليين لإنتاج مستلزمات ومكونات الشبكة الكهربائية، كما يجري حالياً انشاء عدد آخر منها، من المنتظر أن تبدأ العمل خلال العام الجاري، إضافة إلى الاتفاق مع بعض الشركات العالمية لافتتاح معاهد تدريب لها في المملكة، لتدريب الشباب السعودي على هذه تشغيل وصيانة هذه الصناعات، وكذلك إيفاد عدد من المهندسين والفنيين لتلقي دورات تدريبية متخصصة خارج المملكة.