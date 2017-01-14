دروجبا ورونالدينيو يقتربان من الدوري البرازيلي

يقترب نجم كرة القدم الإيفواري الدولي السابق ديدييه دروجبا (38 عاماً) من الانتقال للعب في البرازيل، حسبما أفادت تقارير إعلامية. وبعدما ثار الجدل والشائعات في الفترة الماضية حول انتقال دروجبا للدوري البرازيلي وعودة النجم البرازيلي الشهير رونالدينيو للعب في الدوري البرازيلي، أشارت تقارير صحفية إلى أن انتقالهما لم يعد شائعة وأنهما في انتظار الاتفاق النهائي فقط على صفقتيهما.وإذا تمت الصفقتان ستكونا بالتأكيد من أهم صفقات الانتقال للدوري البرازيلي في الآونة الأخيرة.

وكان انتقال دروجبا لصفوف كورينثيانز العريق بدأ كشائعة خاصة مع كبر سن اللاعب وعدم ارتباطه بأي نادي في الفترة الحالية. وذكرت شبكة “جلوبوسبورتي” أن الإدارة الكروية بنادي كورينثيانز، والتي عارضت في البداية التعاقد مع اللاعب، وافقت أخيرا على إتماما الصفقة في انتظار الاتفاق على بنود التعاقد مع دروجبا. وأوضحت التقارير الإعلامية إلى أن مسؤولو النادي سيتمون الاتفاق مع دروجبا في لندن وأن اللاعب سيتقاضى راتبا يتراوح بين 400 ألف و500 ألف ريال برازيلي (نحو 155 ألف دولار أمريكي) شهريا كما سيطالب بالتعاقد مع مترجم خاص له بخلاف منحه سيارة مصفحة ومنزل.

وكان فلافيو أداوتو مدير الكرة بالنادي عارض في البداية فكرة التعاقد مع دروجبا وقال إن مسؤولي التسويق في النادي يدفعون في اتجاه التعاقد معه.ولكن أداوتو قال أمس الجمعة : “لست ضد التعاقد مع دروجبا. إنه لاعب متميز والتعاقد معه يعني الكثير. أضع الأراء الشخصية دائما خلف الرأي الجماعي”. وكان آخر ناد لعب له دروجبا هو مونتريال إمباكت الذي ينشط في الدوري الأمريكي وذلك في الموسم الماضي.

وخاض دروجبا 25 مباراة مع الفريق سجل خلالها عشرة أهداف.وفي الوقت نفسه ، يسعى نادي كوريتيبا إلى التعاقد مع رونالدينيو حيث يلتقي مسؤولو النادي الأسبوع المقبل مع شقيقه ووكيل أعماله.وكان كوريتيبا أنها الموسم الماضي في المركز الخامس عشر بجدول الدوري