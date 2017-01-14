تعليم الباحة يستعد لاستقبال “40 ألف طالب وطالبة” لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول

تستقبل مدارس منطقة الباحة ما يقارب ( 40 ) ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي والذي ينطلق صباح يوم غد الأحد وسط أجواء تربوية هادئة وبيئة مناسبة .

واوضح المدير العام لتعليم الباحة سعيد بن محمد مخايش بأن تعليم المنطقة قد أكمل كافة الاستعدادات لجميع الأعمال المتعلقة بأداء الاختبارات مبكرا وهيأ كافة السبل المناسبة لانطلاقة ناجحة للاختبارات في مدارس البنين والبنات ، لافتاً إلى أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات من قسمي الاختبارات بنين وبنات ، و تم إعداد خطة متكاملة لتنفيذ الزيارات الميدانية تحوي العديد من الزيارات الميدانية للمدير العام وللمساعدين وبمشاركة ما يقارب من ( 4٠٠ ) مشرف تربوي ومشرفة تربوية بجميع مكاتب التعليم لمتابعة سير الاختبارات والتأكد من مراعاة الأسئلة للفروق الفردية وشموليتها للمنهج الدراسي ومطابقتها للمواصفات الفنية للاختبارات ، بالإضافة إلى مساعدة قادة وقائدات المدارس لتذليل أي عقبات قد تعترض سير الاختبارات في مدارس المنطقة.

مشيرا بانه تم توجيه جميع الإدارات والأقسام المعنية بتسخير كافة جهودها لضمان انطلاقة مميزة لهذه الفترة من العام حيث حرصت ( إدارة الصحة المدرسية ) على إعداد خطة ميدانية منظمة لزيارة المدارس و الاطمئنان على صحة وسلامة الطلاب والطالبات أثناء سير الاختبارات ومتابعة ما يقدم للطلاب والطالبات من وجبات غذائية صحية متكاملة ، بدورها بثت (إدارة التوجيه والإرشاد ) العديد من الرسائل التوعوية والتوجيهية لمساعدة الطلاب وأسرهم للتغلب على المشكلات التي تواجههم أثناء الاختبارات كالتوتر و القلق و الخوف في حين شدد قسم (خدمات الطلاب ) على سائقي النقل المدرسي بالتواجد مبكراً لنقل الطلاب و الطالبات والحرص على إيصالهم إلى مدارسهم قبل الفترة الأولى من الاختبار بوقت كاف ، و من ثم إعادتهم إلى منازلهم بعد الانتهاء من الاختبار مباشرة

وحث مخايش كافة قادة و قائدات المدارس على تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات أثناء الاختبارات , والحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات وتحقيق الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات و توعية الطلاب و الطالبات على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان وذلك بوضع أركان وأماكن مناسبة لحفظها بعد أداء كل اختبار منوها بضرورة تسجيل كافة نتائج الطلاب والطالبات أولاً بأول وذلك عبر النظام المركزي نور ومتابعة ذلك مع ( إدارة الاختبارات والقبول ) بصفة دائمة .

لافتا إلى ما يقوم به المعلمون والمعلمات من دور بارز في تشجيع الطلاب و تحفيزهم و حثهم نحو الأداء الأفضل للتغلب على قلق الاختبارات و للحصول على تحصيل دراسي متقدم وتنفيذ خطط العمل الزمنية المعدة والتي ينفذها أكثر (12) ألف معلم ومعلمة والتي للوقوف عن كثب ومتابعة أداء الاختبارات و تحقيق الأجواء المثالية التي تعين على الأداء الجيد وتبعث الطمأنينة لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات