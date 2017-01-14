 أمير مكة يؤدي صلاة الميت على أخيه الأمير محمد الفيصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير مكة يؤدي صلاة الميت على أخيه الأمير محمد الفيصل تعليم الباحة يستعد لاستقبال “40 ألف طالب وطالبة” لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول رئاسة الحرمين تهيئ توسعة الملك عبدالله لقاصدي المسجد الحرام دروجبا ورونالدينيو يقتربان من الدوري البرازيلي السعودية للكهرباء تبرم اتفاق مع إينل الإيطالية من اجل مجال تقنيات توزيع الطاقة الكهربائية الإطاحة بـمواطن انتحل صفة رجل أمن واختطف فتاة في جازان أمير القصيم يدشن برنامج “يقظ” لحماية المتدربين من الفكر الضال أمانة نجران توضح أسباب حريق مرمى النفايات في شرورة زلزال قوته 5.6 درجة قبالة أرخبيل الملوك الإندونيسي الطوارئ الخاصّة بجازان تفتح غدا باب القبول على رتبة “جندي” الأمم الأفريقية: تونس في مواجهة صعبة مع السنغال.. غداً الإمارات: وصول جثامين “شهداء الإنسانية”
عاجل | العمل والتنمية: تم تسليم الرضيعة المعنفة الى والدتها.. وسيتم تطبيق الأنظمة بحق المعنف

أمير مكة يؤدي صلاة الميت على أخيه الأمير محمد الفيصل

أمير مكة يؤدي صلاة الميت على أخيه الأمير محمد الفيصل
المناطق_واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة عقب صلاة العصر اليوم بالمسجد الحرام صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله -.

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل, وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, وصاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل ( إبن الفقيد )وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء.

كما أدى الصلاة على سموه – رحمه الله – معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>