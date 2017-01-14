 نائب الرئيس اليمني يشيد بالانتصارات ‏الساحقة للجيش والمقاوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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نائب الرئيس اليمني يشيد بالانتصارات ‏الساحقة للجيش والمقاوم

نائب الرئيس اليمني يشيد بالانتصارات ‏الساحقة للجيش والمقاوم
المناطق_وكالات

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي ‏محسن صالح تحقيق قوات الجيش والمقاومة ‏الشعبية في بلاده انتصارات ساحقة على ‏مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في جبهتي ‏المتون وحام في محافظة الجوف .
وأجرى الفريق محسن اليوم، اتصالين ‏هاتفيين بمحافظ الجوف أمين العكيمي وقائد ‏المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين ‏الوائلي للاطلاع على المستجدات الميدانية وما ‏يحرزه المقاتلين من تقدم في المواجهات ضد ‏المليشيات الانقلابية، وفقا لما أوردته وكالة ‏الأنباء اليمنية الرسمية .

وهنأ نائب الرئيس اليمني الجيش والمقاومة ‏على تلك الانتصارات ، مؤكدًا أن القيادة ‏السياسية تتابع باهتمام بالغ تلك التطورات وتقدر ‏التضحيات الجسيمة التي يقدمها اليمنيون من ‏أجل استعادة دولتهم .
من جانبهما أكدا المحافظ العكيمي واللواء ‏الوائلي استمرار الجيش في معاركه ضد ‏الانقلابيين ، مشيرين إلى أنه لا تراجع حتى ‏استكمال عملية تحرير المحافظة من المليشيا ‏وبسط سلطة الدولة فيها

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