نائب الرئيس اليمني يشيد بالانتصارات ‏الساحقة للجيش والمقاوم

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح تحقيق قوات الجيش والمقاومة الشعبية في بلاده انتصارات ساحقة على مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في جبهتي المتون وحام في محافظة الجوف .
وأجرى الفريق محسن اليوم، اتصالين هاتفيين بمحافظ الجوف أمين العكيمي وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي للاطلاع على المستجدات الميدانية وما يحرزه المقاتلين من تقدم في المواجهات ضد المليشيات الانقلابية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية .
وهنأ نائب الرئيس اليمني الجيش والمقاومة على تلك الانتصارات ، مؤكدًا أن القيادة السياسية تتابع باهتمام بالغ تلك التطورات وتقدر التضحيات الجسيمة التي يقدمها اليمنيون من أجل استعادة دولتهم .
من جانبهما أكدا المحافظ العكيمي واللواء الوائلي استمرار الجيش في معاركه ضد الانقلابيين ، مشيرين إلى أنه لا تراجع حتى استكمال عملية تحرير المحافظة من المليشيا وبسط سلطة الدولة فيها
التعليقات (٠) اضف تعليق