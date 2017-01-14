خريبين يواصل التألق بهدف في شباك النصر الإماراتي

سجل المهاجم السوري عمر خريبين هدفا لفريقه الظفرة في المواجهة التي جمعته بالنصر في الدوري الإماراتي اليوم.

وانتهت المواجهة التي جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، حيث كان النصر البادئ بالتسجيل قبل أن يعدل الظفرة ويسجل من جديد الهدف الثاني عبر عمر خريبين برأسية مستغلا كرة من ركلة ركنية، إلا أن النصر نجح في إدراك التعادل قبل نهاية اللقاء.

ويعد خريبين واحدا من 3 أهداف حددتها الإدارة الهلالية للتعاقد مع أحدها في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، فيما تضم القائمة لاعبين آخرين أحدهما من آسيا والآخر لاتيني.

ونفى الظفرة عبر حسابه الرسمي إعارة مهاجمه السوري مؤكدا تمسكه به حتى نهاية الموسم، في الوقت الذي لا يزال الهلال يكثف تحركاته لحسم صفقة المهاجم سواء بإقناع الظفرة بالتنازل عن اللاعب أو الاتجاه للخيارات الأخرى