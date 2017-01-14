 خريبين يواصل التألق بهدف في شباك النصر الإماراتي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المعارضة تتخلي عن شروطها وتقبل المشاركة في مؤتمر أستانة بوفد عسكري فقط (الربط الكهربائي) يهدف إلى تفعيل سوق تجارة الطاقة لدول الخليج خريبين يواصل التألق بهدف في شباك النصر الإماراتي نائب الرئيس اليمني يشيد بالانتصارات ‏الساحقة للجيش والمقاوم أمير مكة يؤدي صلاة الميت على أخيه الأمير محمد الفيصل تعليم الباحة يستعد لاستقبال “40 ألف طالب وطالبة” لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول رئاسة الحرمين تهيئ توسعة الملك عبدالله لقاصدي المسجد الحرام دروجبا ورونالدينيو يقتربان من الدوري البرازيلي السعودية للكهرباء تبرم اتفاق مع إينل الإيطالية من اجل مجال تقنيات توزيع الطاقة الكهربائية الإطاحة بـمواطن انتحل صفة رجل أمن واختطف فتاة في جازان أمير القصيم يدشن برنامج “يقظ” لحماية المتدربين من الفكر الضال أمانة نجران توضح أسباب حريق مرمى النفايات في شرورة
عاجل | العمل والتنمية: تم تسليم الرضيعة المعنفة الى والدتها.. وسيتم تطبيق الأنظمة بحق المعنف

خريبين يواصل التألق بهدف في شباك النصر الإماراتي

خريبين يواصل التألق بهدف في شباك النصر الإماراتي
المناطق_الرياض

سجل المهاجم السوري عمر خريبين هدفا لفريقه الظفرة في المواجهة التي جمعته بالنصر في الدوري الإماراتي اليوم.
وانتهت المواجهة التي جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، حيث كان النصر البادئ بالتسجيل قبل أن يعدل الظفرة ويسجل من جديد الهدف الثاني عبر عمر خريبين برأسية مستغلا كرة من ركلة ركنية، إلا أن النصر نجح في إدراك التعادل قبل نهاية اللقاء.

ويعد خريبين واحدا من 3 أهداف حددتها الإدارة الهلالية للتعاقد مع أحدها في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، فيما تضم القائمة لاعبين آخرين أحدهما من آسيا والآخر لاتيني.
ونفى الظفرة عبر حسابه الرسمي إعارة مهاجمه السوري مؤكدا تمسكه به حتى نهاية الموسم، في الوقت الذي لا يزال الهلال يكثف تحركاته لحسم صفقة المهاجم سواء بإقناع الظفرة بالتنازل عن اللاعب أو الاتجاه للخيارات الأخرى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>