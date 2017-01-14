 المعارضة تتخلي عن شروطها وتقبل المشاركة في مؤتمر أستانة بوفد عسكري فقط | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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المعارضة تتخلي عن شروطها وتقبل المشاركة في مؤتمر أستانة بوفد عسكري فقط

المعارضة تتخلي عن شروطها وتقبل المشاركة في مؤتمر أستانة بوفد عسكري فقط
المناطق - وكالات

قالت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا في تقرير لها من بيروت السبت، إن المعارضة السورية، وافقت على المشاركة في مفاوضات أستانة التي دعت لها تركيا وروسيا، بوفد عسكري وليس سياسي.

وأوضحت الوكالة نقلاً عن تقارير لبنانية أن هيئة المفاوضات العليا السورية، وافقت على “دعم مشاركة وفد عسكري، في مؤتمر أستانة المنتظر، الذي دعت له تركيا وروسيا، في العاصمة الكازاخية”.

وقالت الوكالة إن المعارضة ستشارك بوفد عسكري، إلى جانب وفد سوري رسمي، بحضور الراعيين الروسي والتركي، وفق ما أوردت تقارير لبنانية نقلاً عن مسؤولين من الهيئة العليا للمفاوضات في العاصمة السعودية الرياض”.

وبقبولها المشاركة بهذا الشكل، تكون المعارضة السورية “تخلت عملياً عن الشرطين الذين تقدمت بهما سابقاً والمتمثلين في تثبيت وقف إطلاق النار، وإشراك شخصيات سياسية” في أي مفاوضات قادمة.

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