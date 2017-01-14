الأمريكيون المعارضون لـ”ترامب” يعزمون على التجمع احتجاجا على تنصيبه

يستعد مئات آلاف الأمريكيين لإبداء معارضتهم لوصول “دونالد ترامب” إلى البيت الأبيض بتنظيم تظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ولا سيما في واشنطن حيث سيشاركون في تجمع تاريخي وفقا لمصادر أمريكية.

ومن المقرر أن يكون التجمع الكبير للمحتجين على تنصيب ترامب من العنصر النسائي في اليوم التالي لتصيبه أي يوم السبت المقبل “21 يناير”.

وانطلقت هذه المبادرة مع نشر محامية متقاعدة غير معروفة تدعى “تيريزا شوك” رسالة بسيطة على موقع فيسبوك عرفت لاحقا انتشارا هائلا.

وبعدما صدمت هذه الجدة المقيمة في هاواي بنتيجة الانتخابات الرئاسية، اقترحت على أصدقائها على فيسبوك “ماذا لو تسير النساء بأعداد غفيرة إلى واشنطن قرابة موعد التنصيب؟”

هذا وتم تسجل حوالى “190” الف شخص حتى الآن على صفحة فيسبوك المخصصة للمسيرة على أنهم ينوون المشاركة فيها، فيما أبدى “253” الفا اخرون اهتمامهم.

ومن الصعب التكهن بعدد المتظاهرين الذين سيقصدون فعلا واشنطن، ولا سيما مع ترقب درجات حرارة متدنية جدا في هذه الفترة من السنة. – تعبئة على شبكات التواصل الاجتماعي –

غير أن بعض المؤشرات توحي بتعبئة واسعة، ولا سيما مع الحجم الذي اتخذته المبادرة على شبكات التواصل الاجتماعي حيث انتشرت وسوم مثل “لماذا أسير” و”مسيرة النساء” و”ليس رئيسي” .

ومن المؤشرات الأخرى أيضا انضمام العديد من المشاهير إلى التعبئة، وقد أعلنت المغنيتان كيتي بيري وشير والممثلة سكارليت جوهانسون مشاركتهن.

وطلبت 1200 حافلة على الأقل إذنا بالتوقف في ملعب روبرت كينيدي في العاصمة الفدرالية في 21 يناير، وهو عدد يفوق بكثير عدد الحافلات التي يتوقع قدومها إلى مراسم التنصيب في اليوم السابق.