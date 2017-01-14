الاتحاد السعودي يشكل لجنة ثلاثية لدراسة قضية البرازيلي إلتون خوزيه والرفع لرئيس الاتحاد خلال مدة أقصاها أسبوع

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت عن توجيه رئيس الاتحاد عادل عزت بتشكيل فريق عمل مكون من الأمين العام للاتحاد ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين لالإضافة إلى محكم قانوني دولي لدراسة قضية البرازيلي إيلتون والرفع لرئيس الاتحاد خلال مدة أقصاها أسبوع، وذلك بناء على المطالبة التي تقدم بها نادي القادسية لتسجيل اللاعب البرازيلي إلتون خوزيه خلال فترة الانتقالات الحالية، وما صاحبها من شكوى ضد اللاعب من نادي الفتح، وذلك في سبيل الوصول إلى حل جذري للمشكلة وفقا للوائح والأنظمة.

وأكد الاتحاد السعودي في بيانه الصادر اليوم حرصه على حقوق جميع الأندية واللاعبين بما تكفله أنظمة وقوانين رياضة كرة القدم، مشددا على اهتمامه وعنايته بقضايا الأندية الرياضية الداخلية والخارجية ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع لما فيه مصلحة الكرة السعودية.