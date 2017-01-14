 ‏قائدة مدرسة بالقريات تدعو أولياء أمور الطالبات الحضور لاستلام النتائج وإدارة التعليم تؤكد تحقيقها في الواقعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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‏قائدة مدرسة بالقريات تدعو أولياء أمور الطالبات الحضور لاستلام النتائج وإدارة التعليم تؤكد تحقيقها في الواقعة

‏قائدة مدرسة بالقريات تدعو أولياء أمور الطالبات الحضور لاستلام النتائج وإدارة التعليم تؤكد تحقيقها في الواقعة
المناطق - متابعات

إشارة إلى ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول الابتدائية الرابعة بالقريات وما نشر من صور وفديوهات بشأن دعوة قائدة المدرسة أولياء الأمور لاستلام شهادات الطالبات عليه فقد تم إبلاغ قائدة المدرسة بأن يتم تسليم الطالبات نتائجهن كالمتبع لهن أو للأمهات وقت الدوام الرسمي للمدرسة وعدم حضور أولياء الأمور نهائياً وما حدث سيتم التحقق منه من الجهات المختصة بالإدارة و هو اجتهاد شخصي من قائدة المدرسة وخارج وقت الدوام الرسمي .

صرح بذلك مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي الأستاذ علي العطشان .

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