 ملك إسبانيا يصل الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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ملك إسبانيا يصل الرياض

ملك إسبانيا يصل الرياض
واس - الرياض

وصل جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا والوفد المرافق لجلالته إلى الرياض مساء اليوم في زيارة رسمية للمملكة .
وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي الوزير المرافق ، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والسفير الإسباني لدى المملكة خواكين بيريث بيانويبا ، ومندوب عن المراسم الملكية .

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