 خادم الحرمين الشريفين يعزي نائب رئيس الجمهورية اليمنية في وفاة شقيقه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يعزي نائب رئيس الجمهورية اليمنية في وفاة شقيقه

خادم الحرمين الشريفين يعزي نائب رئيس الجمهورية اليمنية في وفاة شقيقه
واس - الرياض

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم بنائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن الأحمر، أعرب فيه عن عزائه ومواساته في وفاة شقيقه.
وعبر نائب رئيس الجمهورية اليمنية عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، سائلاً الله أن لا يريه أي مكروه.

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