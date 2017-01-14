خادم الحرمين الشريفين يعزي نائب رئيس الجمهورية اليمنية في وفاة شقيقه

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم بنائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن الأحمر، أعرب فيه عن عزائه ومواساته في وفاة شقيقه.

وعبر نائب رئيس الجمهورية اليمنية عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، سائلاً الله أن لا يريه أي مكروه.