 مصرع شخص واصابة مواطن آخر أثر انهيار بركة مياه في محافظة هروب  | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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مصرع شخص واصابة مواطن آخر أثر انهيار بركة مياه في محافظة هروب 

مصرع شخص واصابة مواطن آخر أثر انهيار بركة مياه في محافظة هروب 
المناطق - جازان
لقي شخص مقيم مصرعه وأصيب مواطن اليوم جراء سقوط جدران بركة مياه خلال تعبئتها بالمياه بمحافظة هروب.
 وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني انه وردنا بلاغ عن انهيار بركة مياه على شخصين بمحافظة هروب وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عباره عن انهيار بركة مياه  مبنيه من الحجاره بدون اعمده اثناء تعبئتها بالمياه مساحتها (٣*٤)م على مواطن وعامل من ذوي البشرة السوداء حيث تم انتشال المواطن من قبل ذويه ونقله بواسطة الهلال الأحمر للمستشفى قبل وصول فرق الدفاع المدني وهو مصاب والأخر تم رفع الأنقاض عنه وانتشاله ووهو بحالة وفاة وتم تسليم الحادث لجهة الاختصاص.

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