 اغتيال اللواء أحمد الغضبان المكلف بملف وادي بردى | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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اغتيال اللواء أحمد الغضبان المكلف بملف وادي بردى

اغتيال اللواء أحمد الغضبان المكلف بملف وادي بردى
المناطق - وكالات

قالت مصادر أمنية سورية إن اللواء أحمد الغضبان قتل اليوم السبت، في بلدة دير قانون في وادي بردى، برصاص مسلحين خلال مرافقته لورش الصيانة التي تقوم بصيانة نبع عين الفيجة”.

ويشار، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إلى أن الغضبان كان مكلفاً بملف وادي بردى.

وبحسب صفحات التابعة للنظام السوري، فإن اللواء كان يترأس الوفد التفاوضي عن أهالي وادي بردى، وتم تكليفه مؤخراً وفق اتفاقية الحل السلمي المقدمة من اللواء علي مملوك لإدارة أمور المنطقة عسكرياً وأمنياً.

وأشارت بعض تلك الصفحات بأصابع الاتهام إلى ميليشيا حزب الله الذي “يريد افشال لاتفاقية”.

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