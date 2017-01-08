اغتيال اللواء أحمد الغضبان المكلف بملف وادي بردى

قالت مصادر أمنية سورية إن اللواء أحمد الغضبان قتل اليوم السبت، في بلدة دير قانون في وادي بردى، برصاص مسلحين خلال مرافقته لورش الصيانة التي تقوم بصيانة نبع عين الفيجة”.

ويشار، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إلى أن الغضبان كان مكلفاً بملف وادي بردى.

وبحسب صفحات التابعة للنظام السوري، فإن اللواء كان يترأس الوفد التفاوضي عن أهالي وادي بردى، وتم تكليفه مؤخراً وفق اتفاقية الحل السلمي المقدمة من اللواء علي مملوك لإدارة أمور المنطقة عسكرياً وأمنياً.

وأشارت بعض تلك الصفحات بأصابع الاتهام إلى ميليشيا حزب الله الذي “يريد افشال لاتفاقية”.