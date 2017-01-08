 الدفاع المدني باشر اخماد حريق بصيدلية بمحافظة ابوعريش ولا اصابات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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الدفاع المدني باشر اخماد حريق بصيدلية بمحافظة ابوعريش ولا اصابات

الدفاع المدني باشر اخماد حريق بصيدلية بمحافظة ابوعريش ولا اصابات
المناطق - جازان
باشرت فرق الدفاع المدني السيطرة على حريق أندلع بأحدى الصيدليات الخاصة اليوم بمحافظة ابوعريش.
وبين المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني انه وردنا بلاغ عن حريق في صيدليه بمحافظة ابو عريش وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عباره عن حريق داخل صيدليه تقدر مساحتها (٧*١٠)متر وتم السيطرة على الحريق من قبل الفرقة دون حدوث اي اصابات ولله الحمد في الموقع.
مشيرا الى ان التحقيقات مازالت جارية لمعرفة الأسباب خلف هذا الحريق.

 رجال الدفاع المدني خلال اخماد الحريق

الدفاع المدني باشر إطفاء حريق بصيدلية بمحافظة ابوعريش ولا اصابات ..

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