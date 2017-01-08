بالصور .. شركة كيا الجبر تماطل بمواطن ووزارة التجاره “لم تستجب “

استلم المواطن ع م ش سيارته من شركة كيا للجبر بنظام التأجير المنتهى بالتمليك كـ أي مواطن يحلم بإخذ سيارة جديده ولكن الادهى في الامر ان المواطن اكتشف العديد من العيوب في سيارته وتحدث المواطن ع،م،ش “للمناطق” قائلا اخذت سيارة من نوع ريو سيدان 2016

وعندما استلمتها من منطقة الباحة ذهبت بها الى المنزل وعندما اردت تشغليها لم تشتغل وجلست أربعة أيام وهي عاطله ثم قمت بإبلاغ وزارة التجارة فقاموا بالرد علي وافادوني بالتوجه لـ اقرب فرع صيانه للوكالة علما بـ إني قمت بإستخرجها من المنطقة الشرقية وتعبد عن اقامتي حوالي 1800 كليو فذهبت بها الى منطقة خميس مشيط كـ أقرب وكاله لدى الشركة فاقمت بإبلاغهم بما حدث لي ثم اتصلت على مراقبي وزارة التجارة فقالو لي سوف نرسل مراقب لكم فآنتظرتهم اسبوعا كاملا وهم في مماطله وتعطلت مصالحي ولم يعد لدي سيارة فقامت الوكالة بخميس مشيط برش مكان العيوب المكتشفة في السيارة فابلغت وكالة كيا الجبر وزارة التجارة ان القطع المتهالكة ان تبدل بقطع جديدة فقامت الشركة برش السيارة دون تركيب قطع جديده ذلك مخالفة لـ امر وزارة التجارة وبعدها ابلغوني بالاستلام فرضت لكونها تشكل خطر على حياتي ولا اعلم عن المشاكل والعيوب التي تترتب خلف ذلك من اعطال خلال السير ثم اتصلت بوزارة التجارة وابلغوني ان المراقب قدم لهم تقرير وهو لم يكشف على السيارة وخارج المدينة التي بها السيارة حيث انه في الدمام والسيارة في خميس مشيط وكتب التقرير حسب تواصله مع الشركة هاتفيا متسائلا المواطن كيف يتم ذلك دون النظر لعيوب السيارة او الكشف عنها ؟ ولم احد يستجب معي من وزارة التجارة عاودت الاتصال مرار ولكن دون جدوى وحتى الان لم استلمها والشركة لم تستجب معي ابدا لذلك اناشد مسؤولي وزارة التجارة بالنظر لمشكلتي وانصافي من ظلم الشركة التى تريد اقساطا دون اصلاح السيارة او ارجاعها متسائلا اين دور وزارة التجارة في ضبط مثل هذه المخالفات وانصافي من ظلم الشركة .