 اللجنة المشكلة للإهتمام بمنتزه وثيلان بالدلم تباشر اعمالها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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اللجنة المشكلة للإهتمام بمنتزه وثيلان بالدلم تباشر اعمالها

اللجنة المشكلة للإهتمام بمنتزه وثيلان بالدلم تباشر اعمالها
المناطق - أشرف العصيمي
بدأت اللجنة المشكلة من المجلس البلدي لبلدية الدلم للإهتمام بمنتزه وثيلان أعمالها حيث قامت بزيارة مدير فرع الزراعة بالدلم المهندس/ زيد السبيت بحضور مدير منتزه وثيلان رئيس قسم الموارد الطبيعية بمديرية الزراعة بمحافظة الخرج الأستاذ/ خالد الأحمري.
و تم خلال الزيارة الاطلاع على جميع المعوقات التي تواجههم وتسببت في تطوير هذا المنتزه الوطني الذي يقصدها المواطن من جميع مناطق المملكة لوجود البيئة الطبيعية والمناطق الخلابة .
وقد تحدث رئيس المجلس البلدي بالدلم الاستاذ/ هديان الدوسري عن أهمية الحفاظ على هذا المنتزه ودور المجلس البلدي في السعي لتذليل كافة العقبات المتمثّلة في الحماية الأمنية للمنتزه لمنع الاحتطاب الجائر والبحث مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في تسهيل إيصال التيار الكهربائي وتأمين برج للإتصالات بالإضافة إلى ضرورة حفر آبار للماء وتكثيف النظافة بالمنتزه مع وضع لوحات توعوية وإرشادية داخل المنتزه ولوحة كبيرة بالمدخل الرئيسي لوضع تقسيمات المواقع بالأرقام لسهولة الوصول للمواقع من قبل المتنزهين.
هذا وقد تم ايضاح بأنه سيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعقد عدة اجتماعات في المنتزه للوقوف ميدانياً على الاحتياجات وتفعيل دورهم المناط بهم .
 تواجد في الزيارة أعضاء اللجنة الأستاذ عبدالعزيز الحقباني والأستاذ محسن المحسن

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