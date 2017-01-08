6 قتلى و 12 جريحا في انفجار شارع النضال في بغداد

وقالت المصادر وفقا لـ”سكاي نيوز عربية” إن سيارة مفخخة انفجرت في شارع النضال ببغداد، موقعة 6 قتلى و12 جريحا.

وتصاعدت وتيرة الهجمات في بغداد بالتزامن مع نجاح القوات الحكومية في تحقيق مزيد من الانتصارات في الموصل.

وتشن القوات العراقية، بدعم من التحالف الدولي، عمليات منذ أشهر لانتزاع مدينة الموصل شمالي البلاد من قبضة داعش.

ونجحت في الأيام الأخيرة في الوصول إلى الضفة الشرقية من نهر دجلة الذي يمر وسط الموصل، عاصمة محافظة نينوى.