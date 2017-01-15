تراجع واردات المملكة من السيارات الجديدة 25 %

انخفض إجمالي الواردات السعودية من السيارات الجديدة نحو 25 في المائة خلال 2016، لتبلغ 724728 سيارة، مقارنة بنحو 963943 في 2015، كما انخفض استيراد السيارات المستعملة بنحو 44.5 في المائة العام الماضي لتبلغ 37502 سيارة مستعملة، مقارنة بنحو 67763 سيارة مستعملة في 2015.

وقال عيسى العيسى، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك السعودية، إن السيارات الكورية احتلت المركز الأول في الواردات السعودية من السيارات الجديدة، حيث سجلت الجمارك دخول 184.286 سيارة جديدة من كوريا الجنوبية، تليها السيارات اليابانية بواقع 140.395 سيارة، ثم التايلندية بنحو 87.395 سيارة، ثم السيارات الأمريكية بنحو 84.717 سيارة، والإندونيسية بنحو 38.089 سيارة، والاسترالية بنحو 36.953.

وتأتي السيارات الفرنسية والهنغارية والنمساوية في ذيل قائمة السيارات الجديدة بواقع 422 لفرنسا، و215 لهنغاريا، و202 للنمسا، و65 سيارة من فيجي، فيما وصل عدد السيارات الجديدة القادمة من تايوان 36.303 سيارات، والهند 27419 سيارة، ومن الصين الشعبية نحو 17.684 سيارة، و13.453 من كندا، و12.697 سيارة من المكسيك، ومن التشيك 7683، ومن ألمانيا 7272 سيارة، ومن المغرب 5813 سيارة، و3908 سيارة من سلوفاكيا، و3829 سيارة من جنوب إفريقيا، ومن بريطانيا نحو 2531 سيارة، ومن تركيا 2274 سيارة جديدة.

فيما سجلت السيارات الألمانية المستعملة بحسب “الاقتصادية” أعلى نسبة استيراد من قبل السعوديين بواقع 12081 سيارة، والأمريكية بنحو 11811 سيارة، ثم السيارات اليابانية بنحو 5186 سيارة، والكورية بنحو 1644 سيارة، ثم السيارات الأسترالية بنحو 1621 سيارة، ثم السويد بواقع 1332 سيارة.