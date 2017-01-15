 الرمح الذهبي تواصل حصد المكاسب الميدانية.. وخسائر الحوثيين تتفاقم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. صاعقة تضرب طائرة في روسيا الرئيس الفلسطيني يحذر واشنطن الرمح الذهبي تواصل حصد المكاسب الميدانية.. وخسائر الحوثيين تتفاقم تراجع واردات المملكة من السيارات الجديدة 25 % اليوم.. فتح باب التقديم على وظائف الصندوق السعودي للتنمية دراسة: حلاقة كل شعر الرأس أفضل علاج للصلع 6 قتلى و 12 جريحا في انفجار شارع النضال في بغداد استشهاد العريف النجعي بعد إطلاق نار على مركز حدودي في نجران اللجنة المشكلة للإهتمام بمنتزه وثيلان بالدلم تباشر اعمالها بالتزامن مع احتفالات لقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧م .. السياحة والتراث توجه أنظار العرب لحرف وصناعات أبها  الاستخبارات النيوزيلاندية تتعرف على صديق الصيعري الذي تسبب في انضمامه لداعش محافظ بيشة يدشن خيمة الصايره وينتر

الرمح الذهبي تواصل حصد المكاسب الميدانية.. وخسائر الحوثيين تتفاقم

الرمح الذهبي تواصل حصد المكاسب الميدانية.. وخسائر الحوثيين تتفاقم
المناطق - وكالات

تستمر عملية الرمح الذهبي في اليمن على مختلف جبهات القتال وتواصل معها القوات الشرعية حصد المكاسب الميدانية.

ومنذ انطلاق العملية التي يدعمها التحالف العربي، تكبد الانقلابيون خسائر فادحة، أعادت إليهم ذاكرة عملية مماثلة انتهت باستعادة مدينة عدن.

وأكدت رئاسة هيئة الأركان اليمنية شروعها في ‏استعدادات للحشد لمعركة استعادة ما تبقى من ‏محافظات تحت سيطرة المليشيا الانقلابية.

وزار رئيس الهيئة اللواء الركن ‏محمد علي المقدشي مأرب، عددًا من الوحدات ‏العسكرية التي أعلنت تأييدها للحكومة الشرعية ‏والتحقت بقوات الجيش لاستعادة الدولة، وفقًا لما ذكرته ‏وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وبحسب مصادر ميدانية فإن من بين القتلى قادة أبرزهم مسؤول تطوير الصواريخ البالستية للانقلابيين أبوخليل الصيملي في غارة جوية للتحالف العربي.

وفي ظل النجاحات ستستمر عمليات الرمح الذهبي حتى تحقق هدفها المتمثل في السيطرة على الموانئ اليمنية و منع وصول ‏أي شحنات من الأسلحة إلى أيدي المتمردين، بالإضافة إلى منع خطر ‏الهجمات الصاروخية ضد السفن التي تعبر قبالة سواحل اليمن.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>