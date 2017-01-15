الرمح الذهبي تواصل حصد المكاسب الميدانية.. وخسائر الحوثيين تتفاقم

تستمر عملية الرمح الذهبي في اليمن على مختلف جبهات القتال وتواصل معها القوات الشرعية حصد المكاسب الميدانية.

ومنذ انطلاق العملية التي يدعمها التحالف العربي، تكبد الانقلابيون خسائر فادحة، أعادت إليهم ذاكرة عملية مماثلة انتهت باستعادة مدينة عدن.

وأكدت رئاسة هيئة الأركان اليمنية شروعها في ‏استعدادات للحشد لمعركة استعادة ما تبقى من ‏محافظات تحت سيطرة المليشيا الانقلابية.

وزار رئيس الهيئة اللواء الركن ‏محمد علي المقدشي مأرب، عددًا من الوحدات ‏العسكرية التي أعلنت تأييدها للحكومة الشرعية ‏والتحقت بقوات الجيش لاستعادة الدولة، وفقًا لما ذكرته ‏وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وبحسب مصادر ميدانية فإن من بين القتلى قادة أبرزهم مسؤول تطوير الصواريخ البالستية للانقلابيين أبوخليل الصيملي في غارة جوية للتحالف العربي.

وفي ظل النجاحات ستستمر عمليات الرمح الذهبي حتى تحقق هدفها المتمثل في السيطرة على الموانئ اليمنية و منع وصول ‏أي شحنات من الأسلحة إلى أيدي المتمردين، بالإضافة إلى منع خطر ‏الهجمات الصاروخية ضد السفن التي تعبر قبالة سواحل اليمن.