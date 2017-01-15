 شاهد.. صاعقة تضرب طائرة في روسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد.. صاعقة تضرب طائرة في روسيا

المناطق - وكالات

غالباً ما تمر الرحلات الجوية بسلاسة، على الرغم من امكانية تعرضها لمطبات هوائية تعكر صفو المسافرين، أو ترعب من كان منهم من أصحاب القلوب الضعيفة، إلا أن ما حل بركاب طائرة كانت متجهة من موسكو إلى سوشي، يفوق الوصف، فقد ذاقوا طعم الرعب الحقيقي.

في فيديو يخطف الأنفاس لمدى خطورته، شوهدت صاعقة تضرب طائرة محلقة في الجو. الفيديو الذي نشرته بعض الحسابات على يوتيوب يوم السبت، أظهر طائرة بوينغ 747 قيل إنها مليئة بالركاب، تتعرض لصاعقة، بعيد لحظات من اقلاعها من مطار Vnukovo في العاصمة الروسية موسكو متوجهة إلى سوشي. وقد أمضى الركاب ساعتين من الرعب على ما يبدو قبل أن يصلوا إلى وجهتهم المنشودة بخير وأمان.

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