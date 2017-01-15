 إيران.. تورط 3 مسؤولين باستخبارات الحرس الثوري بقضايا غسيل أموال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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إيران.. تورط 3 مسؤولين باستخبارات الحرس الثوري بقضايا غسيل أموال

إيران.. تورط 3 مسؤولين باستخبارات الحرس الثوري بقضايا غسيل أموال
المناطق - وكالات

ذكرت مواقع إصلاحية أن 3 مسؤولين كبار بجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، اعتقلوا أمس، بتورطهم بقضايا فساد مالي وغسيل أموال.

ونقل موقع “آمد نيوز”، عن مصادر مطلعة، أن 3 من معاوني رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، حسين طائب، من قادة الصف الأول بالحرس وهم محرب، وعظيم، وإفشاري، اعتقلوا لاتهامهم بقضايا فساد اقتصادي وابتزاز رجال أعمال بهدف الحصول على الأموال، وتورطوا أيضاً بقضايا غسيل الأموال”.

وبحسب الموقع، فقد تورط هؤلاء المسؤولون الأمنيون الكبار بقضية تهريب شاحنات نفطية إلى خارج إيران بطريقة غير مشروعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أيضاً.

وبحسب المصادر الأمنية، جاءت أوامر الاعتقال ضد معاوني طائب من قبل الجنرال حسين نجات، الذي تم تعيينه أخيراً بمنصب نائب رئيس الاستخبارات للحرس الثوري في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأمر من رئيس الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري.

يذكر أن الصراع على ملفات الفساد تصاعد أخيراً بين أقطاب النظام الإيراني خاصة بعد كشف الملياردير الشهير بابك زنجاني، المعتقل والمحكوم بالإعدام بقضايا فساد كبرى أيضا، عن منح أموال لروحاني لتمويل حملته الانتخابية الماضية في 2013 حيث تعرض روحاني إلى هجوم من قبل رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني.

 

 

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