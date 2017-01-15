(فيديو) صراع بقاء بين أفعى سامة وفأر صغير.. ونهاية غير متوقعة

سجل مقطع فيديو هائل أفعى جرس سامة، وهي في لحظات هجوم على فرائسها في بيئتها الطبيعية.

وأتاح استخدام تقنيات جديدة في التصوير نافذة لرصد أداء الحيات الطبيعي خلال تنفيذ الهجمات القاتلة ضد فرائسها.

وفي المقطع المسجل بالأشعة تحت الحمراء، والذي نشر السبت، تبدو الأفعى الجرس، وهي تقفز لاصطياد فأر صغير من نوع الكنغر في صحراء نيو مكسيكو.

ونفذت الأفعى التي كانت ملتفة في مخبأها هجومها على الفأر على نحو مفاجئ، ولكن الأخير استطاع المراوغة والهروب في آخر لحظة من اللدغة القاتلة ببراعة فائقة.

وجاء المشهد المذهل في دراسة جديدة سلطت الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في مساعدة العلماء على تفسير أداء المفترس والفريسة في صراع الحياة والموت من أجل البقاء.