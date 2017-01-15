السجن 3 أعوام للصحفية التي ركلت لاجئا سوريا

حكمت المحكمة المجرية بالسجن ثلاث سنوات على المصورة بيترا لازلو التي ركلت لاجئا سوريا يحمل طفلته على الحدود المجرية – الصربية في الثامن من سبتمبر 2015.

وقضت المحكمة المحلية في قضاء «روكزي»، بسجن لازلو لمدة ثلاثة أعوام مع تأجيل تنفيذ العقوبة لأجل غير مسمى، وذلك بتهمة المعاملة السيئة والتسبب في إصابة شخص.

وفيما دافعت المتهمة لازلو عن تصرفها، اعتبر القاضي أن الجريمة التي ارتكبتها الصحفية أحدثت سخطا مجتمعيا، وليس هناك أي دليل يدعم دفاعها عن نفسها.

وفي وقت سابق، طردت قناة تلفزيونية مجرية خاصة، إحدى مصوراتها بعدما ظهرت وهي تركل وتوقع أرضاً مهاجرين، بمن فيهم أطفال، وذلك أثناء محاولتهم الفرار من طوق أمني في روزكي في جنوب المجر.