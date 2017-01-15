 دعوات حكومية للإبلاغ عن المحلات التي تبيع الدخان بـ “الحبة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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دعوات حكومية للإبلاغ عن المحلات التي تبيع الدخان بـ “الحبة”

دعوات حكومية للإبلاغ عن المحلات التي تبيع الدخان بـ “الحبة”
المناطق - الرياض

دعت أمانة منطقة الرياض  الأهالي وأولياء الأمور والمقيمين للإبلاغ عن المحلات التي تبيع الدخان بالتجزئة (بالحبة) للأطفال، والتواصل مع مركز أمانة الرياض 940 لإبلاغهم عن هذه الممارسات المخالفة.

وذكرت “طوارئ أمانة الرياض” عبر تغريدة في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “يستغل بعض أصحاب المحلات “الأطفال” عبر بيعهم الدخان بالتجزئة، لذلك نرجو التواصل مع مركز أمانة الرياض 940 لإبلاغهم عن هذه الممارسات المخالفة” .

يذكر أن بعض محلات التموين والبقالات بالعاصمة الرياض تقوم ببيع السجائر للقصر والأطفال بالتجزئة وهو ما يباع بالسيجارة والسيجارتين، حيث انتشرت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، لتمتد الى نسبة كبيرة من محلات التموين والبقالات ليكون فريستها الأطفال ما دون الثامنة عشرة من أعمارهم، وللفقراء الذين لا يستطيعون شراء علب السجائر .

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