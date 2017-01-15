 تنفيذ دورة في إعداد الاختبارات   | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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تنفيذ دورة في إعداد الاختبارات  

تنفيذ دورة في إعداد الاختبارات  
المناطق - الأحساء
أقيمت قبل أيام دورة لمعلمي الفيصلية الثانوية في إعداد الاختبارات . وقام بتنفيذ الدورة مدير برنامج تطوير مهارات التربويين في مجال التقويم الدكتور عبدالحميد العبداللطيف وذلك تحت عنوان ( كيف يعد المعلم اختباره ) . وقد حضر الدورة – التي نفذت يومي الأحد والاثنين ( 11 و 12 ربيع الثاني ) –  15 من المعلمين الأولى بالرعاية من المعينين حديثا والمنقولين حديثا إلى المدرسة .
وتناول الدكتور عبدالحميد في الدورة – التي نظمها الوكيل الفني الأستاذ محمد إبراهيم الغدير – الجوانب الفنية في كتابة أسئلة الاختبارات والخطوات التي تضمن شمولية الأسئلة وخلوها من أي خلل محتمل . كما قام الدكتور عبدالحميد في الدورة – التي استمرت ثمان ساعات – بعمل ورش عمل لمناقشة نماذج من اختبارات السنوات الماضية لبعض المعلمين مع تحليل للأخطاء التي تضمنتها . 

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