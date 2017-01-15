بسبب تصريحاته العنصرية .. تويتر يعلن الحرب على ترامب

قال موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، امس السبت، إنه سيغلق خلال 48 ساعة حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب تصريحاته العنصرية.

وأضاف الموقع إن إجراءه يأتي في إطار سياسة الموقع الرامية لمواجهة كل من يروج لرسائل العنصرية والكراهية، بحسب ما أوردته شبكة (سي ان ان).

ونقلت الشبكة الأمريكية -التي تعرضت مؤخرا لهجوم لاذع من ترامب الذي اتهمها بنقل الأخبار الكاذبة-على لسان المتحدث باسم الشركة بول هورنر قوله إن رسائل الكراهية التي ينشرها ترامب غير مقبولة ولذلك تعتزم الشركة غلق حسابه.

وأضاف هورنر، إن موقع تويتر سيقف بوجه الرئيس ترامب الذي اختار مسؤولين من طبقة المليارديرات والمليونيرات ليتحكموا بالطبقات المتوسطة والدنيا في أمريكا، مؤكدا أن الامريكيين يستحقون رئيسا أفضل من ترامب.

وردا على إجراء تويتر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هذا الإجراء مثير للضحك محذرا الشركة من غلق حسابه، قائلا إن “نهاية كل من يحاول الوقوف في وجهه وإسكاته سيئة جدا”.

ودرجت وسائل الإعلام الأمريكية على وصف ترامب بـ”الرئيس المغرد”، حيث اعتمد على إدلاء أهم تصريحاته من خلال مجموعة تغريدات تسببت بتعرضه لانتقاد لاذع من قبل دبلوماسيين ومسؤولين أمريكيين، لا سيما تصريحاته المتعلقة بالتسلح النووي.

وصبت وسائل إعلام محلية جام غضبها على ترامب، ورأت بأنه سيكون قليل الاعتماد عليها في ظل اعتماده على “تويتر” للإدلاء بأهم تصريحاته، ورأت أنه على يقين بأن هذا الموقع يوفر له اتصالا مباشرا مع الملايين من الشعب الأمريكي وحول العالم، ما يجعله يعتمد عليه بشكل رئيسي.