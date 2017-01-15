حجب وكالة الأنباء السعودية “واس” في إيران

حجبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، امس السبت، موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، بحسب وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

ونقلت ميزان عن مصدر في وزارة الاتصالات القول :”إن وزارة الثقافة المعنية بالنظر في شؤون الإعلام طلبت من وزارة الاتصالات حجب موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية”.

وأكد مراسل “إرم نيوز” في إيران عدم تمكنه من تصفح موقع وكالة الأنباء السعودية دون استخدام برامج تجاوز الحجب VPN التي يستخدمها الإيرانيون بكثرة منذ عام 2009 في تجاوز حجب المواقع الإلكترونية.

وأعلن المدعي العام الإيراني أحمد علي منتظري، الذي يترأس لجنة الرقابة على الإنترنت، مؤخرًا حجب وإغلاق 14 ألف موقع وحساب على شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، دشنت المملكة موقعًا إلكترونيًا جديدًا لوكالة أنباء “واس” تضمن 6 لغات من بينها اللغة الفارسية.