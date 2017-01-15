 داعش يحرق عائلة عراقية مكونة من 5 أشخاص بينهم رضيع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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داعش يحرق عائلة عراقية مكونة من 5 أشخاص بينهم رضيع

داعش يحرق عائلة عراقية مكونة من 5 أشخاص بينهم رضيع
المناطق - وكالات

أعلن نائب في البرلمان العراقي امس السبت، أن تنظيم داعش أقدم على تنفيذ جريمة بإعدام عائلة فارة من التنظيم مكونة من 5 أفراد بينهم طفل رضيع حرقاً، بعد سكب مادة البنزين عليهم في أحد المناطق التابعة لمدينة كركوك (250 كم شمالي بغداد).

وقال رئيس الكتلة العربية في البرلمان العراقي، النائب محمد تميم، في تصريح صحافي إن عناصر تنظيم داعش ألقوا القبض على عائلة مكونه من أمرأة وثلاثة من بناتها وابنها بعمر 9 شهور في الطريق المؤدي إلى قرية (الحمل) بالقرب من جبال حمرين وقاموا بسكب البنزين عليهم وإحراقهم بتهمة مغادرة أرض الخلافة والجهاد صوب أرض الكفر”.

وأضاف أن “أفراد العائلة هم زوجه وأبناء المواطن عيسى الحبش من قرية العباسي التابعة لقضاء الحويجة غربي كركوك، وأن رب الأسره هو من الرافضين لعصابات داعش”.

يذكر أن مناطق جنوبي وغربي مدينة كركوك تخضع لسيطرة داعش منذ يونيو (حزيران) 2014.

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