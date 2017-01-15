 إصابة رجل أمن في هجوم على دورية بالبحرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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إصابة رجل أمن في هجوم على دورية بالبحرين

إصابة رجل أمن في هجوم على دورية بالبحرين
المناطق - وكالات

أصيب‏ أحد رجال الأمن في إطلاق نار، امس السبت، على موقع لدورية أمنية في قرية بني جمرة شمال غرب البحرين.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” إن “عملاً إرهابياً تمثل في إطلاق نار على موقع لدورية أمنية في قرية بني جمرة أسفر عن إصابة أحد رجال الأمن”.

ولفتت إلى أن “الأجهزة المختصة تباشر إجراءاتها”.

ولم تذكر الوزارة المزيد من التفاصيل.

يأتي الحادث بعد نحو أسبوعين من مقتل شرطي، في هجوم مسلح نفذته “مجموعة إرهابية” من 5 عناصر، استهدف سجن “جو” جنوب شرقي البلاد، أسفر أيضا عن “هروب 10 من المحكومين في قضايا إرهابية”.

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