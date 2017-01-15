 تعليم المدينة يُشارك في لقاء المنسقين الإعلاميين الثاني لبرنامج فطن بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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تعليم المدينة يُشارك في لقاء المنسقين الإعلاميين الثاني لبرنامج فطن بالرياض

تعليم المدينة يُشارك في لقاء المنسقين الإعلاميين الثاني لبرنامج فطن بالرياض
المناطق - المدينة المنورة

شاركت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة في اللقاء الثاني للمنسقين الإعلاميين لبرنامج فطن تحت شعار ( بناء الاتجاهات وتعزيز الثوابت الوطنية ) والذي انعقد في الفترة من 10-11  / ٤ / ١٤٣٨هـ  بمركز البرنامج في الرياض, وذلك بحضور المستشار الإعلامي لفطن د. تركي العيار ومشرف عام برنامج فطن الأستاذ / حمد الحميزي ومشرف عام برنامج فطن المساعد للشؤون الفنية الأستاذة / نوف المطيري وبمشاركة جميع مناطق المملكة.

جاء اللقاء بهدف تطوير المهارات الإعلامية  للمنسقين والتعرف على مهام المنسق الإعلامي في الميدان ورسم الخطة التنفيذية الإعلامية في إدارات التعليم وتحليل نموذج التقرير المقترح للخروج بنموذج محقق لأهداف فطن .

وقد مثلت الإدارة في هذا اللقاء المُشرفة التربوية بإدارة الإعلام التربوي والمنسقة الإعلامية لبرنامج فطن  في المنطقة الأستاذة / وداد رباح الأحمدي، حيث قدمت محور ( صناعة التقرير الإعلامي واقعه وأوجه التطوير فيه ) كذلك عرضاً لنموذج تقرير إعلامي مُقترح ومُبادرة ( المُتصفح الفطن ) .

كذلك ضم  اللقاء عدة محاور من دور المنسق الإعلامي في الميدان ، والخطة التنفيذية للمنسقين الإعلاميين بإدارات التعليم ورفع التقارير الإعلامية واختتم باستخلاص نتائج جميع المحاور .

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