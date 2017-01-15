ولي العهد يوجه بنقل جثمان الشهيد النجعي بطائرة خاصة

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الخامسة من عصر السبت 16 ربيع الآخر 1438هـ، تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة بمنطقة نجران لإطلاق نار كثيف وقذائف عسكرية عبر الحدود حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة القوات البرية وتبادل إطلاق النار مع العناصر المعادية والسيطرة على الموقف، وقد نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد العريف بحرس الحدود / محمد يحيى النجعي تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء. والله ولي التوفيق.

على ذات الصعيد وجه ولي العهد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، بتوفير طائرة خاصة لنقل جثمان الشهيد من نجران إلى جازان.

وسيتم دفن جثمان الشهيد في مسقط رأسه بقرية النجوع التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان .