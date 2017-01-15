 المبعوث الأممي يعرض مبادرة جديدة على هادي في عدن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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المبعوث الأممي يعرض مبادرة جديدة على هادي في عدن

المبعوث الأممي يعرض مبادرة جديدة على هادي في عدن
المناطق - متابعات

كشف مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية، أن الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومته أحمد بن دغر، سيلتقيان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في عدن خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المصدر أن الرئاسة “لم تبلغ بأي تفاصيل حول ما تردد عن وجود صيغة توافقية جديد للحل، إلا أننا نرحب بأي جهود تستند إلى المرجعيات الثلاث”، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.

وكان ولد الشيخ قال إن المبادرة المطروحة الآن شاملة وتتطرق للجانبين السياسي والأمني، وإنه يسعى إلى تحريك ملفي وقف إطلاق النار، والمفاوضات السياسية.

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