 “الإنذار المبكّر” ينبّه غبار وسحب مُمطرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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“الإنذار المبكّر” ينبّه غبار وسحب مُمطرة

“الإنذار المبكّر” ينبّه غبار وسحب مُمطرة
المناطق - متابعات

نبّه النظام الآلي للإنذار المبكّر من حالات مناخية عدة بمناطق مختلفة؛ بينها منطقة مكة المكرّمة “الليث”؛ خاصة الطريق الواصل بين جدة وجيزان عبر رياح نشطة وأتربة مُثارة  من ٩ صباحاً إلى ٧ مساءً يصحبها نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتتعرّض منطقة حائل من ٩ صباحاً إلى ٨ مساءً إلى نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية وفرصة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة.

أما منطقة القصيم، فهي على موعد مع رياح نشطة.. سحب رعديّة من ٩ صباحاً ولمدة ١٢ ساعة مع نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية وفرصة لتكوُّن السحب الرعديّة الممطرة مساءً.

وأخيراً نبّه النظام من تعرُّض المنطقة الشرقية “حفر الباطن” لحالة رياح نشطة .. سحب رعديّة من ٩ صباحاً الى ٣ فجر الإثنين مع نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وفرصة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة مساءً.

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