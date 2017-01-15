 اختفاء صبي بعد نقاش محتدم مع والده في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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اختفاء صبي بعد نقاش محتدم مع والده في جدة

اختفاء صبي بعد نقاش محتدم مع والده في جدة
المناطق - متابعات

تكثّف الأجهزة الأمنية بجدة وذوو المفقود الشاب “ريان المالكي”، الجهود للبحث عنه، بعدما فُقد بعد خروجه من منزله بحي السامر  في جدة منذ أسبوع، ولم يعثر له على أثر حتى الآن.

وقال والد المفقود إن “ريان”؛ فُقد بعد خروجه من المنزل بحي السامر, ولم يعثر له على أثر، حيث تمّ البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات, مشيراً إلى أَن ريان خرج من منزله متكدراً بعد نقاشٍ معه، وأنه لم يتوقع أن يطول غيابه لأكثر من ساعة عن المنزل؛ لكنه طال غيابه لأسبوع.

وأضاف والده أن عدداً من أقارب المفقود، إضافة إلى الجهات الأمنية يواصلون البحث عنه, حيث تمّ إبلاغ قسم الشرطة، وناشد عبر “سبق”، مَن يعرف أيَّ معلومةٍ عن المفقود، مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم 0591600961

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