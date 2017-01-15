 “العقاري” يضع حلولا عاجلة لإقراض نحو 400 ألف مواطن ويحذر الممتنعين عن السداد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“الصقور” مديرًا للشؤون الفنية بالكلية التقنية بنجران مجهولون يهددون مدير المعهد الصناعي بـ الأفلاج بالقتل ويحطمون زجاج سيارته مدير شرطة منطقة القصيم يقلد مدير شرطة محافظة المذنب رتبة عميد البحرين: تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين في قضية استهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه هبوط اضطرارى لطائرة عمانية فى مطار الكويت أمطار على شمال المملكة مصحوبة برياح سطحية نشطة استشاري عيون يحذّر من تحدّب قرنيّة العين بسبب الفرك المستمر أو العدسات “العقاري” يضع حلولا عاجلة لإقراض نحو 400 ألف مواطن ويحذر الممتنعين عن السداد اختفاء صبي بعد نقاش محتدم مع والده في جدة “الإنذار المبكّر” ينبّه غبار وسحب مُمطرة المبعوث الأممي يعرض مبادرة جديدة على هادي في عدن ولي العهد يوجه بنقل جثمان الشهيد النجعي بطائرة خاصة

“العقاري” يضع حلولا عاجلة لإقراض نحو 400 ألف مواطن ويحذر الممتنعين عن السداد

“العقاري” يضع حلولا عاجلة لإقراض نحو 400 ألف مواطن ويحذر الممتنعين عن السداد
المناطق - متابعات

كشفت مصادر مطلعة عن استحداث الصندوق العقاري عدة آليات وبرامج تتناسب مع توجهه الجديد للتحول إلى مؤسسة استثمارية، وتضع حلولاً عاجلة لإقراض 413 ألف شخص مسجلين على قوائم الانتظار تبلغ قيمة قروضهم نحو 206 مليارات ريال.

وأوضحت المصادر وفقا لـ”الجزيرة” أن الصندوق وضع خطة للانتهاء من طلبات جميع المسجلين على قوائم الانتظار خلال مدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات.

وأشارت إلى أن إدارات التحصيل تسعى لحل أزمة المتعثرين في سداد القروض المصروفة التي تزيد عن 30 مليار ريال؛ حيث تم التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة لحث منسوبيها المقترضين على السداد، أو أن يلجأ الصندوق للطرق القانونية، بعد أن تم حصرهم بنحو 125 ألف مقترض.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>