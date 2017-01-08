أمطار على شمال المملكة مصحوبة برياح سطحية نشطة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة – الساحلية – وعلى مناطق الجوف، حائل, القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من شرق المملكة، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ ساعة, تتحول شمالية إلى شمالية غربية بعد الظهيرة على الجزء الشمالي منها، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول جنوبية إلى جنوبية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.