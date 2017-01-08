 البحرين: تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين في قضية استهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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البحرين: تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين في قضية استهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه

البحرين: تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين في قضية استهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه
المناطق - وكالات

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين المحامي العام أحمد الحمادي بأنه «تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة مما نجم عنه مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، وذلك بعد أن صار الحكم باتاً واجب التنفيذ، بصدور حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منهم، وبإقرار الحكم الصادر بإعدامهم، وذلك بعد أن اتخذت الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن، وطلب النائب العام تنفيذ الحكم بناءً على ذلك».

وأوضح الحمادي، وفق ما أفادت وكالة انباء البحرين، أن «تنفيذ الحكم قد تم رمياً بالرصاص، وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ حسبما يقضي القانون».

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