 مدير شرطة منطقة القصيم يقلد مدير شرطة محافظة المذنب رتبة عميد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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مدير شرطة منطقة القصيم يقلد مدير شرطة محافظة المذنب رتبة عميد

مدير شرطة منطقة القصيم يقلد مدير شرطة محافظة المذنب رتبة عميد
المناطق - بريدة

قلّد سعادة مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب بمكتبه صباح اليوم مدير شرطة محافظة المذنب العميد سالم بن عبدالله الشعلان رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته إلى رتبة عميد وذلك بحضور مساعد مدير الشرطة لشئون الأمن العميد أحمد العضيبي ومدير إدارة الضبط الجنائي العميد جعيدان المطيري ..
هذا وقد هنأ اللواء ” الطالب ” العميد الشعلان بهذه المناسبة متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة دينه ومليكه ووطنه ..
من جهته عبر الشعلان عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية سائلاً الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزاً له على تقديم المزيد من البذل والعطاء

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