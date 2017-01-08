 مجهولون يهددون مدير المعهد الصناعي بـ الأفلاج بالقتل ويحطمون زجاج سيارته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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مجهولون يهددون مدير المعهد الصناعي بـ الأفلاج بالقتل ويحطمون زجاج سيارته

مجهولون يهددون مدير المعهد الصناعي بـ الأفلاج بالقتل ويحطمون زجاج سيارته
المناطق - متابعات

حطم مجهولون زجاج سيارة مدير المعهد الصناعي بمحافظة الأفلاج المهندس أحمد الفضل، كما وضعوا له رسالة تهديد على زجاجها الأمامي، وذلك بعد أيام من حرق سيارة رئيس لجنة التعديات بالمحافظة.

وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغا مفاده تعرض سيارة للاعتداء من قبل مجهولين قاموا بتحطيم زجاج المركبة بسيخ حديدي أثناء توقفها أمام منزله ، بجانب تركهم رسالة تهديد  قالوا فيها “المرة الأولى استهدفوا سيارته والمرة الأخرى ستكون في رأسه”.

من جانبه، أكد محافظ الأفلاج زايد آل حسين ، أن هذا الفعل المشين لن يمر مرور الكرام وسيوليه اهتمامه الشخصي ، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية أخذت البصمات وبدأت البحث عن الجناة .

الجدير بالذكر، أن هذه الحادثة جاءت بعد أيام من حرق سيارة رئيس لجنة التعديات بالمحافظة عندما كانت متوقفة أمام منزله.

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