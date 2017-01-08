 “الصقور” مديرًا للشؤون الفنية بالكلية التقنية بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المجلس البلدي بالخرج يخاطب المحافظة لتشكيل لجنة لمعالجة الاسعار “الصقور” مديرًا للشؤون الفنية بالكلية التقنية بنجران مجهولون يهددون مدير المعهد الصناعي بـ الأفلاج بالقتل ويحطمون زجاج سيارته مدير شرطة منطقة القصيم يقلد مدير شرطة محافظة المذنب رتبة عميد البحرين: تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين في قضية استهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه هبوط اضطرارى لطائرة عمانية فى مطار الكويت أمطار على شمال المملكة مصحوبة برياح سطحية نشطة استشاري عيون يحذّر من تحدّب قرنيّة العين بسبب الفرك المستمر أو العدسات “العقاري” يضع حلولا عاجلة لإقراض نحو 400 ألف مواطن ويحذر الممتنعين عن السداد اختفاء صبي بعد نقاش محتدم مع والده في جدة “الإنذار المبكّر” ينبّه غبار وسحب مُمطرة المبعوث الأممي يعرض مبادرة جديدة على هادي في عدن

“الصقور” مديرًا للشؤون الفنية بالكلية التقنية بنجران

“الصقور” مديرًا للشؤون الفنية بالكلية التقنية بنجران
المناطق - نجران

صدر قرار عميد الكلية التقنية بنجران الأستاذ محمد بن علي زبعان الصقري ، بتكليف المهندس علي بن هادي الصقور مديرًا للشؤون الفنية .

 

من جهته أعرب “الصقور” عن شكره وامتنانه لعميد الكلية على ثقته المقدّرة التي ستكون دافعًا قويًا لمضاعفة الجهود العملية في خدمة الوطن ، متمنياً أن يكون عند حسن ظنّه به ، مؤكداً أنه سوف يبذل قصارى جهده للتطوير لأعلى المستويات .

 

ويشار إلى أن “الصقور”  كان يشغل العديد من المناصب منها مديراً للشؤون المالية والإدارية بالمعهد الصناعي بمحافظة العلا ومن ثم مديراً لوحدة التطوير الإداري بمجلس التدريب التقني والمهني بالرياض وآخرها مديراً لوحدة المتابعة بكلية التقنية بنجران .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>