انطلاقة ناجحة لسير اختبارات ما يقارب (40) ألف طالب وطالبة بتعليم الباحة

طمأن المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش أولياء أمور الطلاب في المنطقة على حسن سير أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1437 – 1438 هـ معرباً عن ثقته في استمرار هذا الأمر حتى نهاية الأسبوع المقبل موعد آخر أيام الاختبارات.

جاء ذلك خلال جولات المدير العام الميدانية التي واكبت انطلاقة الاختبارات في هذا اليوم الأحد 17 / 4 / 1438 هـ تابع خلالها انتظام الطلاب في بعض مدارس وسط الباحة واطمأن على سير الاختبارات ومدى توفر الأجواء المناسبة لأدائها .

وأثنى الأستاذ سعيد مخايش على جهود المدارس ممثلةً في قادتها ومعلميها ومتابعة الإشراف التربوي بنين وبنات ومكاتب التعليم للإعداد الجيد وتهيئة كافة الأجواء الملائمة لهذه البداية لاستقبال ما يقارب (40 ) ألف طالب وطالبة في مختلف محافظات المنطقة وأبدى سعادته بما لمسه من انتظام وسير طبيعي لاختبارات طلاب المدارس مشيرا إلى أن ذلك دليل على تجاوز رهبة الاختبارات من قِبل الطلاب والطالبات وحسن التهيئة النفسية والإرشادية من قبل الأسرة والمدرسة .

وقال: إن الاختبارات تمثّل واحدة من الفعاليات التربوية المجدولة على مدى عام دراسي كأحد وسائل قياس للتحصيل العلمي ومؤشراً صادقاً لإيضاح واقع العمل المقدم والجهد المبذول ومدى نجاحه في الميدان التربوي .

وأعرب المدير العام عن بالغ الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على متابعته الدقيقة لسير أعمال الاختبارات في المنطقة مؤكدا حرصه على كل ما يخدم مصلحة العملية التربوية والتعليمية في المنطقة مشيداً بالحضور الأمني المكثف لشرطة ومرور منطقة الباحة بالقرب من المدارس والمجمعات التعليمية وهو ما ينعكس بشكل واضح على أداء الاختبارات بيسر وسهولة والحمد لله.