اجتماع تطويري بين إدارة المستودعات بالرئاسة والوكالة لمناقشة عملية تنظيم وتنسيق الخدمات المقدمة

عقدت إدارة المستودعات بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اجتماعا تطويريا مع مدير إدارة المستودعات بالرئاسة الأستاذ سعود بن حميد الريشي ومدير إدارة مركز تقنية المعلومات بالرئاسة المهندس وسام بن محمد المقادمي ومدير إدارة مراقبة المخزون بالرئاسة الأستاذ أحمد بن معتوق المطرفي وذلك بحضور مدير إدارة المستودعات بالوكالة الأستاذ سعود بن سعد السهلي ومدير إدارة مراقبة المخزون بالوكالة الأستاذ أيمن بن علي الحربي ووكيل إدارة المستودعات بالوكالة الأستاذ أحمد صالح المرواني.

وبين مدير إدارة المستودعات بالوكالة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عملية تنظيم وتنسيق الخدمات المقدمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووكالتها فيما يتعلق بجوانب تنظيم المستودعات وتطبيق قواعد وإجراءات المستودعات على جميع عمليات الاستلام و الصرف و الإرجاع والمحافظة على المخزون و العمل على حمايته .

وشكر السهلي معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومعالي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الفالح نائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي وفضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد على ما يقومون به من جهود في خدمة مسجد رسول الله وتقديمه الدعم اللامحدود في خدمة العاملين في المسجد النبوي الشريف.