46 فرد بأمن المنشآت يقلعون عن التدخين بمكة

استفاد اكثر من 500 شخص من عيادات ومعارض وندوات جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة وذلك في ختام فعاليات البرنامج التوعوي الذي نظمته الجمعية بمركز تدريب أمن المنشآت.

وكرم قائد مركز تدريب أمن المنشآت الرائد صويلح بن عبدالله المنتشري فريق جمعية كفى على اقامتهم فعاليات البرنامج وقال : لا يخفى على الجميع اهمية وضرورة توعية ابناء الوطن بخطورة التدخين وتعاطي المخدرات واثرهما في هدم كيان المجتمع خاصة فئة الشباب ، ويزداد الامر خطورة عندما ينخرط في هذه الآفة بعض من رجال الأمن لاسيما في بداية حياتهم العسكرية ، ومن هذا المنطلق حرصنا على دعوة كفى لإقامة برنامجها التوعوي فكان لهم دور بارز وريادي ونقدم لهم كل الشكر والتقدير.

من جهته بين مدير جمعية كفى بمكة الاستاذ ابراهيم بن احمد الحمدان أن 46 حالة أقلعت عن التدخين في عيادة كفى في حين قدم فريق الاطباء الاستشارة لأكثر من 100 شخص زاروا المعرض.

وشكر الحمدان أمن المنشآت وجميع الجهات الحكومية على تعاونها مع كفى والتي تؤتي ثمارها بإقلاع الآلاف سنويا عن التدخين في كافة محافظات منطقة مكة في حين تمنى أن يجد المملكة خالية من التدخين على خطى مكة المكرمة والمدينة المنورة.